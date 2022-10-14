Sokak ortasında doktoru dövdüler, savunmaları ‘pes’ dedirtti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay’ı sopalarla darbeden tutuklu 3 kardeşin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerinde, asıl mağdurun kendileri olduğunu savunan kardeşlerden Fikret Aydemir, “Bizim şimdiye kadar bir tane trafik cezamız bile yoktur” dedi.

İzmir Torbalı 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde 22 Ağustos’ta meydana gelen olayda, hasta ile engelli olduğu öğrenilen doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan Doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, ‘beyaz kod’ verdi. Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra mesai bitiminin ardından evine giderken fırının önünde duran Dr. Günay, otomobilinden indiği sırada 3 kardeşin sopalı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga, sonlandırılırken, 3 kardeş de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, Günay’ı Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Dr. Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri ise Ekin Hürel Günay’ın verdiği ifade doğrultusunda yaptığı çalışma sonucu Sedat Aydemir, Fikret Aydemir ve Servet Aydemir kardeşleri yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dr. Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sağlık merkezinde 22 Ağustos’ta yaşanan olayla ilişkin kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde; Dr. Günay ile Servet Aydemir arasında tartışma çıktığı, sağlık merkezinde bulunanlar tarafından sonlandırılmaya çalışıldığı, şüphelinin üzerindeki gömleği çıkarıp, doktor ile yumruklaştığı anlar yer aldı.

Dr. Günay’ın, olaydan 2 ay sonra uğradığı saldırının da görüntüleri ortaya çıktı. 3 kardeş, daha önce verdikleri ifadelerinde, Günay ile olay günü tesadüfen karşılaştıklarını belirtirken, görüntülerde ise siyah minibüsle Günay’ın kullandığı hafif ticari aracın takip edildiği anlaşıldı.

Araçtan inip, fırına girmek istediği sırada minibüsten inen 3 saldırganın, Günay’ı sopalarla darbettikleri görüldü. Saldırganların, Günay baygınlık geçirdikten sonra koşarak minibüse binip, olay yerinden kaçtıkları görüldü.

‘ASIL MAĞDUR BİZİZ’

Şüphelilerin savcılık ifadeleri de ortaya çıktı. Kardeşlerden Fikret Aydemir, asıl mağdurun kendileri olduğunu savunarak, “Olay günü kardeşlerim ile yolda giderken kardeşim Servet’i daha önce döven ve şikayetçi olan doktoru kaldırımda yürürken gördük. Kardeşim, ‘Doktorla konuşalım. Şikayetinden vazgeçsin’ dedi. Biz de Allah’ından bulsun, dedik. Kardeşim ısrar edince ben konuşmak için yanına gittim. ‘Çocuğu hem dövmüşsün hem şikayetçi olmuşsun’ dediğimde sol gözüme yumruk attı ve ‘Torbalı’yı size dar ederim’ diyerek tehdit etti. Daha sonra kardeşlerim yanıma geldi. Biz kendimizi savunmaya çalıştık. Servet, sopayı yerde bulmuş. Bizim şimdiye kadar bir trafik cezamız bile yoktur. Doktor daha önceden kardeşim başka bir doktorla tartışırken odaya girmiş ve onu darbetmiş. Asıl mağdur biziz” dedi.

Sedat Aydemir ise Dr. Günay’ı takip etmediklerini ve yolda karşılaştıklarını iddia ederek, “Olay yerinden geçerken tesadüfen doktora denk geldik. Kardeşim Servet müştekiyle konuşmak istedi. Fikret de düzgün bir şekilde konuşmak için müştekinin yanına gitti. Doktor, kardeşime yumruk atınca biz de yanına gittik. Sopayı arabada tedbir amacıyla tutuyorduk” diye konuştu.

Servet Aydemir ise Dr. Günay ile konuşmaya gittiklerini öne sürerek, “Yoldan geçerken doktoru gördük. Ağabeylerime ‘Beni döven doktor bu’ dedim. Ağabeylerim de ‘Allah’ından bulsun’ dediler. Bu olayda mağdur olan benim. Doktor beni sağlık ocağının içinde darbetti. Olayla bir ilgisi de yoktu. Ben Alaşehirspor’a transfer olacağım için konuyu kapatmak için müşteki ile konuşmak istedim. Ağabeyim Fikret bu nedenle doktorla konuşmaya gitti. Bu kişiyi dövecek olsak, 3 kişi giderdik. Ağabeyim doktorun yanına gittiğinde, konuşurken doktor ağabeyimin gözüne vurdu, hakaret etti. Ben bunu görünce daha önce beni de dövdüğü için dayanamadım ve ben de doktora vurdum, asıl mağdur olan taraf biziz, biz art niyetli insanlar değiliz, asıl suçlu olan doktordur” dedi. (DHA)

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