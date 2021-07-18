Sokak ortasında kadına şiddet

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen sebeple sokakla tartıştığı kadına şiddet uyguladı.

TEKME VE TOKAT DARBELERİ SONRASI YERE YIĞILDI

Kadın direnmesine rağmen, tekme ve tokat darbeleriyle yere yığıldı. Acı içerisinde yalvarmasına rağmen darbetmeyi sürdüren kişiye çevredekiler engel oldu.

Yoldan geçenlerin müdahale ederek kadını kurtardığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tartıştığı kadının gitmesine engel olan erkek, saldırıp yere düşürerek darbetti. Olayın ardından çevredekiler kadını kurtarıp erkeğe müdahale etti.

POLİSİ DE YARALADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Saldırgan, gözaltına alındığı sırada elindeki cisimle bir polisi de yüzünden yaraladı. Gözaltına alınan saldırganın ifade işlemleri sürüyor. DHA

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