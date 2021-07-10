Sokak ortasında kurşuna dizdiler

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 489. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aziz Malkoç isimli bir kişi tartıştığı şahıslar tarafından kurşuna dizildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Araçla gelen şahıslar sokak ortasında Malkoç’u vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde kanlar içinde kalan Malkoç’u gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Malkoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatırken olayla ilgili inceleme yapıldı. Malkoç’un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İHA

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