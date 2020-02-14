Sokak ortasında pompalı dehşeti!

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı.

Bunun üzerine iki grup birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Açılan ateşler sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı.

İHA

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