Sokak sokak gezip karbondioksit ölçümü yaptılar

Pazaryeri’nde Sigarayı Bırakma Günü dolayısı ile Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara tütün ürünleri ve zararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrası vatandaşlara karbondioksit ölçümü yapılırken, ölçüm sonrası sigarayı bırakma kararı aldılar.

YILDA 100 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Her yıl dünyada 600 bin kişinin üzerinde tütün dumanına maruz kalması sonucu hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün kullanmasına bağlı hastalıklar dolayısı ile hayatını kaybediyor. Bunu için bizlerde Sigarayı Bırakma Günü dolayısı vatandaşlara tütün ürünleri ve zararları hakkında bilgilendirme yaptık. Akciğer kanserinin ispatlanmış olan en önemli risk faktörünün tütün ürünlerini kullanmak olduğunu yanınızda içilen sigaranın, sigarayı içen kişiden daha fazla size zarar verdiğini bilgisini verdi. Vatandaşlarımız ALO 171 Sağlık Bakanlığı sigara bırakma danışma hattını arayarak her türlü desteği alabilirler” denildi.



(İHA)