Sokaklarda sürüklendi, ülke ayağa kalktı

Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor. Videoda kuyruğundan bağlanan hayvanın toprak yolda sürüklenirken kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

Çevre Bakanı Yardımcısı Sharon Ikeazor, video için “Çok rahatsız edici” dedi ve hayvanı kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Ikeazor, olayın zengin petrol yataklarının bulunduğu Nijer Deltası’nda meydana geldiğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; ülkede nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz ineklerinin avlanması yasak.

ORGANLARI İÇİN AVLANIYOR

Yasağa rağmen otobur bir memeli olan deniz inekleri, eti, yağı ve geleneksel tıpta kullanılan organları için sıklıkla avlanıyor. Nijer Deltası’nın petrol zenginliğine rağmen bölgede yoksulluk hakim

Okyanus yaşamının korunması için çalışma yürüten Blue Planet Society adlı çevre örgütünün açıklamasında “Deniz ineklerine bu şekilde eziyet edilmesi dehşet verici” denildi.

Batı Afrika kıyılarında 10 bin kadar deniz ineğinin yaşadığı tahmin ediliyor. Ajans, hayvanlarının sayısının hızla azaldığına dikkat çekti.