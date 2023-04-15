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15 Nisan 2023
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Sokakta kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oturan Abdurrahman Kılıç ve oğlu Salih Kılıç, beyaz bir kapalı kasa minibüsten ateş açılması sonucu vurularak kanlar içerisinde kaldı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan baba Kılıç ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Baba Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Baba- oğlun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

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