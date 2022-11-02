Şoke eden olay! İnşaattan iskelet fışkırdı

İstanbul Büyükçekmece’deki bir inşaat kazısında insan iskeletleri çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Büyükçekmece’deki bir inşaat kazısında, insan iskeletleri çıktı. İş makineleriyle yapılan kazı hemen durduruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ilçe ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yapılan ön incelemede iskeletlerin, dini usullere göre gömülmüş kişilerin cesetlerinden kaldığının tespit edildiği öğrenildi.
Emniyet yetkilileri kazı yapılan alanın küçük bir mezarlık olabileceğini belirtti. Bulunan iskelet sayısının beş olduğu öğrenildi.
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