Sökespor’da şampiyonluk gitti, ortalık savaş alanına döndü

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup son haftasına lider olarak giren Sökespor, deplasmanda Yatağanspor’la, lig ikincisi Bornovaspor ise Kızılcabülük ile karşılaştı. Sökespor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak ligi 52 puan ve averajla ikinci sırada tamamladı. Haftaya 49 puanla giren Bornovaspor ise mücadeleyi 6-0 kazanarak Sökespor ile aynı puanda olmasına rağmen averajla şampiyonluğunu ilan etti.

Takımlarını desteklemek için Aydın Söke’den, Muğla’nın Yatağan ilçesine gelen ve şampiyonluğu averaj ile rakibine kaptıran Sökespor’da taraftarlar, maç sonu taşkınlık yaparak, polis ekiplerine ve TOMA aracına saldırdı. Taraftarlar, ellerinde taşlarla otobüs bekleme kabinlerinin de camlarını kırarak zarar verdi.