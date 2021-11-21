SOL Parti, Trabzon ve İzmir'de binlerce yurttaşın katılımıyla düzenlediği “Devrimci Demokratik Cumhuriyet” mitinglerinin son ayağını İstanbul'da gerçekleştirdi. Binlerce yurttaşın katıldığı mitingde konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "İnanın arkadaşlar, inanın! Umut edin, hayal edin, biz başaracağız. Bu memleketi bu kötülükten kurtaracağız, bu ülkeyi devrimciliğimiz olanca güzelliğiyle yeniden kuracağız!" dedi. İşleyen, Erdoğan'a istifa çağrısı yaptı BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #önderişleyen #solparti #erdoğan #akp #erdoğanistifa #gündem #haer #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Sol Parti mitinginde Erdoğan’a istifa çağrısı! “AKP halka hesap verecek!”