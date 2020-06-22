Solhanspor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski'yi renklerine bağladı

BİNGÖL (AA) – Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski ile anlaştı.

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, ikinci yabancı oyuncu transferi hakkını geçen sezon Katar'ın Al-Ahly Doha takımında forma giyen Kuklinski'den yana kullandıklarını belirtti.

Solhanspor'un yeni sezonda Efeler Ligi'ne renk katacağını aktaran İslamoğlu, "Transfer çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Pavel Kuklinski ile ikinci yabancı transferimizi gerçekleştirmiş olduk. Pavel'in de diğer sporcularımız gibi Solhanspor'umuza katkı sunacağından eminiz. Yakın zamanda her mevki için yapacağımız transferleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.