Soma’da Bakırçay deresi simsiyah akıyor

Manisa’nın Soma ilçesinden geçen ve Ege Denizi’ne dökülen Bakırçay deresi simsiyah akıyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde çiftçilerin tarım arazilerini sulamada da kullandığı, Çandarlı Körfezi’nden Ege Denizi’ne dökülen Bakırçay deresi simsiyah akıyor.

BÖLGE SAKİNLERİ KİRLİLİĞİ GÖRÜNTÜLEDİ

Birkaç aydır deredeki kirliliği fark eden bölge sakinleri, sorunun kaynağını tespit etmek için harekete geçti.

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan Ali Yörük, bölgede yaptığı incelemelerden görüntüleri SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na yolladı.

“SORUMLU TESİSE CEZA KESİLDİ”

22 Mayıs 2022 günü çekilen görüntülerde, Soma Termik Santrali’nin çok yakınından geçen derenin simsiyah aktığı kayıt altına alındı. Görüntüleri çeken Ali Yörük, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulunduğunu aktararak, “İlgili tüm mercilere şikayette bulundum. Bana telefon aracılığıyla dönüş yapıp konu hakkında çalışma yapılacağı söylendi. Duyduğuma göre, sorumlu tesise baskın yapılıp, çevre katliamı tutanaklara da geçmiş” dedi.

KİRLİLİK DEVAM EDİYOR

Yapılan denetimden bir hafta sonra aynı yere gittiklerini ancak bir değişiklik olmadığını belirten Yörük, “Aradan bir hafta geçtikten sonra kontrol için yine ayni yere gittik ve hiçbir önlem alınmadan kirli suyun hâlâ dereye akıtıldığını ne yazık ki tespit ettik” diye konuştu.