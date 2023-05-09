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9 Mayıs 2023
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Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Darkale mevkisinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan 4’ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi’ne götürülen 5 işçiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

Alaturka Online
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