Somali Başbakanı Roble, başkentte çatışan taraflara ateşkes çağrısı yaptı

MOGADİŞU (AA) – Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi sonrası ateşkes çağrısı yaptı.

Başkent Mogadişu'da sivil toplum örgütleri ve yerel halk temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Roble, krizin çözülebilmesi için acil ortak toplantı yapılması gerektiğini belirterek, çatışmanın bir an önce durmasını istedi.

Güvenlik güçlerine halkın güvenliğini sağlama emri veren Roble, halka da sakin olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, muhalefetteki eski Cumhurbaşkanları Hasan Şeyh Mahmud ve Şerif Şeyh Ahmed'e bağlı olduğu belirtilen askerlerin, dün başkentteki çatışmalar sonrası, kontrol ettikleri bölgelerdeki pozisyonları korudukları öğrenildi.

Dünkü çatışmaların ardından başkent Mogadişu'da bugün silah sesleri duyulmadı.

Birleşmiş Milletler ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi, yaşananların ardından taraflara sükunet ve diyalog masasına dönme çağrısı yaptı.

Eski Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, dün askerlerin evine saldırdığını iddia etmiş, hükümet bunu yalanlamıştı.

– Müzakereler sonuçsuz kaldı

Seçim krizinin aylardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış, ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyordu.