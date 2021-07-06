Somalı madencilerden iktidara çağrı: Hakkımızı verin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Ocak ayında söz alan ve en son Haziran ayının son haftası AKP Grup Başkanvekili Mustafa Eliştaş ile yaptıkları son görüşmeden olumlu yanıt bulamayan Uyar Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde eylem yapmak için geçtiğimiz gün aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya yola çıktı. Polis Ankara’ya girişinde otobüsü durdurarak, madencilerin Ankara’ya girişine izin vermedi. Madencilerin, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde bekleyişleri devam ederken, aralarından 5 kişilik bir heyetin bakanlık yetkileriyle görüşmesine izin verildi.

İki gündür Ankara yolu üzerinde aşırı sıcaklarda yol kenarında bekleyişlerini sürdüren madencileri CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ikinci kez ziyaret etti.

“MADENCİLERİN ANKARA SINIRINDA TUTULMASINDAN UTANIYORUM”

Bekleyişlerini sürdüren tazminat mağduru madenciler ile görüşen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sorunun siyasi bir mesele olmadığını, bir an önce alınacak bir karar ile madencilerin mağduriyetlerinin giderilebileceğini ifade etti.

CHP’li Kaya, madencilerin Ankara’ya girişlerine izin verilmemesinin bir milletvekili olarak kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Maden işçileri, 2 gündür 600 kilometre yol olan Soma’dan Türkiye’nin başkentine gelerek Ankara’ya giremiyorlar. Yani kendi başkentlerine giremiyorlar. Tosuncukların elini kolunu sallayarak başkentte gezdiği, siyasetçilerin duyarsızlığının had safhaya geldiği bir süreci yaşıyoruz. Bu mesele siyasi bir mesele değil. Aylarca, defalarca söz verildi. Bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Ben bir Ankara milletvekili olarak madencilerin Ankara sınırında tutulmasından utanıyorum. Madencilerin bir an önce Ankara’ya erişmeleri gerekmektedir. Zaten bakanlık yetkilileri temsilciler vasıtasıyla görüşüyorlar. Korkmasınlar bunların hiçbiri adam yemez. Bunların hiçbiri size eziyet etmez. Bunlar size oy verdiler. Bunlar size gönüllerini, maden çıkarmak için gözlerini verdiler. Biraz vicdan. Allah’tan korkun. Bu zulüm artık dursun. Bizler sıcak yatağımızda yatarken onlar titreyerek oturdular. Kahvaltılarını dizlerinin üstünde yapıyorlar. Siz sırca köşklerinizde, o bin bir türlü kahvaltı masalarında rahatmısınız? Eğer rahatsanız rahatınıza devam edin. Vicdanı olan rahat olmaz. Artık bir kişinin değil, binlerce kişinin hakkı olan teslim edilsin. Ben bir sendikacı, bir eğitimci olarak madencilerin sonuna kadar yanındayım. Siyasal kimliğim yok. Sizde siyasal kimliklerinizden arının ve bu sorunu çözün.”

“CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİYSE NEDEN YERİNE GETİRİLMİYOR”

Tazminat mağduru madenciler ile birlikte bekleyişlerini sürdüren Bağımsız Maden İş Sendikası Genel başkanı Tahir Çetin ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözümü noktasında talimatının olmasına karşın, bazı kesimlerin çözümü engellediğini iddia etti.

Sendika genel başkanı Çetin şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı’nın Manisa’da ve yakın bölgelerde düzenlenen mitinglerine otobüslere bindirilerek tüm arkadaşlarımız katıldı. Ama maalesef alamadıkları tazminatlardan kaynaklı sorunlarını dile getirmek için Ankara’ya geldiler ve kente alınmadılar. Bu tazminatların çözümü için İçişleri Bakanlığı bize söz verdi. Geçtiğimiz hafta AKP Grup başkanvekili Mustafa Elitaş ile yaptığımız görüşmede tazminatlarımızın tutarının 30 milyon lira olduğu, ödenmesi konusunda Cumhurbaşkanı tarafından talimat verildiğini ifade etti. Ancak Cumhurbaşkanı’nın talimatı olmasına rağmen birileri hala taş koyup tazminatların ödenmemesi konusunda direniyor. Cumhurbaşkanından bu tazminatların ödenmemesi konusunda kim taş koyuyor öğrenmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanını talimatının niçin hala yerine gelmediği konusunda şaşırıyoruz. Artık bu haklar ödensin.”

“HAKKIMIZI VERİN, YOKSA YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ”

Ankara girişinde yol kenarında bekleyişlerini sürdüren madenciler ise iktidara çağrıda bulundu.

İktidara, “Siz hiç soğuk betonda yattınız mı?” sorusuyla seslenen mağdur madencilerden İdris Sarıkaya şöyle konuştu:

“Bizleri temsil eden milletvekilleri. Siz hiç soğuk beton üzerinde yatıp hak aradınız mı ? Bizlere söz verip, sözünü tutmayanlar. Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı? Bizler sözlerin tutulmasını talep ediyoruz. Biz Ankara’ya geldik. Ama sokulmadık. 5 kişi haricinde Ankara’ya giremedik. Biz Soma’ya veya Manisa’ya geldiğiniz zaman böyle mi karşılıyoruz. Biz bu haklarımızı mutlaka alacağız. Ölmek var, dönmek yok.”

Bekleyen diğer madenciler ise iktidara şu şekilde seslendi; “Gerçekten adalet varsa, devlet büyüklerimiz bu adaleti yerine getirsinler. Hakkımızı almadan dönmeyeceğiz. Milletvekiline sesleniyoruz. Onlar yatakta yastıkta yatarken, bizim burada yastığımız baret. Baretin ve taşın üstünde yatıyoruz. Hakkımızı verin, yoksa yolumuzdan dönmeyeceğiz.”