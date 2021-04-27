Somali'de başbakan ve iki eyalet lideri daha “acil seçim” çağrısı yaptı

İSTANBUL (AA) – Somali'de yaşanan seçim krizinde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’nun bugüne kadar arkasında duran Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ile Hirshabelle ve Galmudug eyaletleri liderleri, "acil seçim" çağrısı yaptı.

Hirshabeelle ve Galmudug eyaletleri, yaptıkları ortak açıklamada, federal hükümetin ve cumhurbaşkanının görev süresini uzatan meclis kararını reddettiklerini ifade ederek, ülkenin acilen seçime gitmesi gerektiğini belirtti.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ise eyaletlerin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ülkedeki tüm taraflara seçim için hazırlık yapmaları çağrısında bulundu.

Hem başbakan hem de diğer eyaletler daha önce muhaliflerin aksine hükümetin görev süresinin uzatılmasına sessiz kalarak meclisin aldığı karara destek olmuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Fermacu’nun yaşanan gelişmeler üzerine bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı öğrenildi.

– Müzakereler sonuçsuz kaldı

Seçim krizinin aylardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri Meclise gönderiyordu.