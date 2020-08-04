Somali'de beşiz dünyaya geldi

İSTANBUL (AA) – Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan bir anne beşiz bebek dünyaya getirdi.

Hastanenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bebeklerin sağlıklı olarak dünyaya geldiği ve şu anda doktorlar tarafından gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Doğuma katılan doktor ve ebeler, başarılı operasyonun ardından elleriyle beş hareketi yaparak çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı.

Ülkenin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.