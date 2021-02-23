Somali'de Kovid-19 salgını ve terör saldırıları nedeniyle toplantı ve etkinlikler yasaklandı

İSTANBUL (AA) – Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve terör saldırıları nedeniyle tüm gösteri ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Somali Güvenlik Bakanı Hasan Hundubey Jimale, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hükümetin lehine ve aleyhine herhangi bir gösteriye izin verilmeyecek." dedi.

Ülke çapındaki gösteri ve etkinliklerin yasaklandığına dikkati çeken Jimale, "Salgın hızla yayılıyor ve halkımızın düşmanı Eş-Şebab’nın saldırıları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

– Mogadişu'da gerginlik devam ediyor

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle yönetim ve muhalefet arasında gerilim artmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı, düzenlemeler konusunda muhalefetle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle seçimin planlanan tarihte yapılamadığını savunmuş, muhalefet ise Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görevini devretmek istemediğini iddia etmişti. Muhalefetin halktan sokağa çıkmasını isteyen çağrıları ise yeterli desteği bulamamıştı.

Jubaland ve Puntland eyaletlerinin başkanları, 8 Şubat'ta görev süresi dolan Fermacu'yu, cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını açıklamıştı.