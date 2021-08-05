Somali’ye 30 milyon dolarlık yardım! CHP’li vekiller çileden çıktı!





Muğla’da incelemelerde bulunan CHP heyeti Somali'ye yapılan 30 milyon dolar yardımı eleştirdiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise, “Son ağaca kadar yandı, yangın öyle bitti. İlk güden beri yangın söndürme uçağı olmadığını söyledik. Uçak alamıyoruz evlerimiz cayır cayır yanıyor, ama Erdoğan Somali’ye 30 milyon Dolar gönderiyor. Evde olmayan camiye haramdır derler. Yangınlar ormanda çıktı, belediyelerde çıkmadı. Ormanlar devlet tarafından yönetilir ve işletilir” dedi. Öztunç, “THK varken ormanlar yanmıyordu, yangınlar söndürülüyordu. Yeter ki iktidar engel olmasın. CHP’li belediyeler THK’nu ayağa kaldıracaktır. Sakın yanan yerlere otel yapmaya, beton yapmaya kalkmayın” ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da açıklamasında, “Belediye başkanlarımız, itfaiye eri gibi çalıştılar. Arkadaşlarımız ve belediyelerimiz her aleve koştular. Mahsur kalan, tehlike atlatan arkadaşlarımız oldu. Şu faciayı daha az hasarla atlatabilmeyi isterdik. Bunu sağlayamayan Sayın Erdoğan’dır. Ortada görev kusuru vardır” ifadesini kullandı. Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kurum 3 yıl önceki halinde olsaydı şu anki ormanların sadece yüzde 10’unu kaybedecektik. Bunun sorumluluğu Recep Tayyip Erdoğan’ındır. Küresel iklim değişikliği diye bir olgu var. Dünya 20- 30 yıldır buna kafa yoruyor. Ekolojik denge tümüyle değişti. Orman yangınlarıyla mücadelenin formatı da değişti. Bunu bilmeyen bir devletle karşı karşıyayız. 2 Ağustos’ta Mumcular bölgesine bir uçak ya da helikopter gitmedi. Cumhurbaşkanına yalan söylemek yakışmaz.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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