Somali’ye 30 milyon dolarlık yardıma tepki: Bu milletin kanını emip, ciğerini dağladığınız

THK’ya ait yangın söndürme uçakları 4 milyon dolarlık bakımları yapılmadığı için hangarda yatarken Türkiye’nin Somali’ye 30 milyon dolar hibe vermesini öngören karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar sosyal medyada da büyük tepki çekti. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kararı, “Yazıklar olsun” diye karşılarken, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da, “Yeter artık, bu milletin kanını emip, ciğerini dağladığınız” diye yazdı.

Türkiye’nin Somali’ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, Türkiye, Somali’ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak. Anlaşmanın 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Somali adına Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı belirtildi.

“HALKA IBAN, SOMALİ’YE 30 MİLYON DOLAR”

THK’ya ait yangın söndürme uçakları 4 milyon dolarlık bakımları yapılmadığı için hangarda yatarken Türkiye’nin Somali’ye 30 milyon dolar hibe vermesi, sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu. İşte onlardan bazıları:

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Halka IBAN, Somali’ye 30 milyon dolar. Günlerdir ormanlarımız yanıyor. 4 milyon dolar masrafı var diye Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçaklarını çürümeye terk eden AKP iktidarı, Somali’ye 30 milyon dolar gönderdi. Yazıklar olsun.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak: THK uçakları İçin 4 milyon $ bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon $ gönderiyor. Ciğeri yanan kendi milletine karşı son derece kalpsiz; Ama elin oğluna bir o kadar müşfik. Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz? Yeter artık, Bu milletin kanını emip, Ciğerini dağladığınız.

“TARİH SİZİ AFFETMEYECEK”

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal: Yangın söndürme uçağı almayan, 4 milyon dolara THK uçaklarının hazır hale getirilmesini sağlamayan Tek Adam yönetimi, tek bir imzayla Somali’ye 30 milyon dolar hibe etti. Tarih sizi affetmeyecek.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Somali’ye 30 milyon dolar hibe edildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. THK’nın çürümeye bıraktığı yangın söndürme uçaklarının bakım maliyeti 4 milyon dolar. Twit bu kadar…

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