Son 1 yılda 450 milyonluk vurgun operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM), 2019 yılında birçok operasyona imza attı. İEM bünyesindeki, para aklama, sahtecilik, kara para, yolsuzluk gibi konulara bakan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de geçtiğimiz 945 operasyona imza attı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 bin 220 şüpheli gözaltına alındı, 462’si tutuklandı.

SAHTE DOLAR, SAHTE ALTIN…

Yapılan baskınlarda, 273 milyon 948 bin dolar sahte banknot ele geçiren ekipler, önemli bir rekora imza attı. Ayrıca, bu yıl 25 milyon 231 bin lira sahte para ve 5 kilo 905 gram sahte altın ele geçirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; sahtecilerin yaptığı 5 bin 575 sahte resmi evrak, 392 sahte mühür, 730 sahte kimlik ve pasaport, bin 389 sürücü belgesi ve 5 bin 2 dijital malzeme bulundu.

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SAHTE PARA; SAHTE KİMLİK

İstanbul Mali Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonların maddi büyüklüğü de dikkat çekti. Operasyonla çökertilen çetelerin ve yakalanan şüphelilerin 450 milyonluk vurgunun engellendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin ön plana çıkan 2 operasyonu ise, “Sahte çipli kimlik” ve ülkemizin en büyük “Sahte dolar” operasyonu olarak kayıtlara geçti.

SAHTE PARA REKORU

Mali polisin 2019 Temmuz’unda, 271 milyon 150 bin USA doları ele geçirdiği operasyon, Esenyurt’ta gerçekleştirildi. Yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir matbaaya baskın düzenleyen ekipler, içeride gizli bir bölme belirledi. Elektrik panelinin çekilerek geçilen bölmede 100’lük banknotlar halinde ele geçirilen paraların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirlendi.

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FETÖ’DEN İHRAÇ

Operasyonda, yakalanan bir şüphelinin, FETÖ’den ihraç edilmiş bir komiser olması, olayı farklı bir boyuta taşıdı. Sahte para ve FETÖ ilişkisi de incelemeye alındı. Baskında yakalanamayan şebeke elebaşı Ali Atali, 30 Ekim’de Edirne Kapıkule’de Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken bir aracın bagajında gözaltına alındı.

IŞİD’LİDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Diğer operasyon ise yine geçtiğimiz Temmuz Ayı’nda gerçekleştirildi. Operasyonla sonuçlanan süreç, terör örgütü IŞİD’in Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) hücresinden bir teröristin yakalanmasıyla başladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde Türk vatandaşlarının kullandığı çipli kimlik bulan ekipler duruma anlam veremedi. Kimlikteki bilgilerle şüphelinin de parmak izlerinin eşleşmesi ise farklı bir şaşkınlığa sebep oldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) yakalanan şüphelinin, nüfus müdürlüğünden verilen kimliğe nasıl sahip olduğu araştırma sonucu anlaşıldı.

YASA DIŞI OLARAK VERİLDİ

TEM ekiplerinin yakaladığı şüpheliyle ilgili Mali Polisin de çalışma yaptığı öğrenildi. İddiaya göre, YTS şüphelisi kimliği nüfus müdürlüğünden almıştı. Ancak çipli kimlik şüpheliye yasa dışı olarak verilmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, IŞİD’li üzerinde bulunan ‘çipli kimlik’ konusunun boyutunun zannedilenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu.

HEDEF ÇİFTE VATANDAŞLAR

İddiaya göre, bir suç şebekesi, ülkemizde çifte vatandaşlığı olan yabancı kökenli kişileri tek tek tespit ederek bir havuz oluşturmuştu. Bu havuzdaki yabancıların pasaport bilgilerine bakılıyordu. Üzün süre Türkiye’ye gelmeyen yabancılar işaretleniyordu. Şebeke bazı polis ve nüfus müdürlüğü çalışanlarından da yardım alıyordu.

YENİ KİMLİK

Şebeke üyeleri, Türkiye’de vize sorunu olan ya da suça karışan kişilerle yeni bir kimlik oluşturmak için para karşılığı anlaşma yapıyordu. Daha sonra, ülkemize uzun süre gelmeyen çifte vatandaşların sahte kimlikleri yapılıyordu. Bu kimlik çetenin anlaştığı kişiye veriliyordu. Bir şebeke üyesi ile nüfus müdürlüğüne giden şebeke üyesi, sahte kimliği vererek, gerçek çipli kimlik alıyordu. Nüfus müdürlüğünde çipli kimlik işlemi sırasında, sahte kimlik sahibi parmak izi veriyordu. Bu sebeple, çipli kimlikteki çifte vatandaşlığa sahip kişinin ismiyle, sahte kimlik sahibinin parmak izleri eşleşmiş oluyordu.

26 KAMU GÖREVLİSİ

Yeni kimlik kazan suçlunun elini koluna sallayarak dolaşmasını sağlayan bu yöntemin yüzlerce kişiye uygulandığını belirleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, 18’i nüfus müdürlüğü çalışanı, 8’i polis 101 kişinin yakalanması için operasyon düzenlemişti. Aralarında 5 polis, 9 nüfus müdürlüğü çalışanında bulunduğu çok sayıda şüpheli emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE KİMLİK

Polisin soruşturma sürecince elde ettiği bilgilere göre şebekenin çipli kimlik hazırladığı şüpheliler arasında terör örgütü 5 IŞİD üyesi vardı. Ayrıca, FETÖ’den aranan Ümit U. da şebekenin kimlik hazırladığı isimlerinden bir tanesiydi. FETÖ firarisi Ümit U. pasaport süreleri dolan oğlu ve kızı için de şebekeden kimlik istemişti. Dublör olarak 2 Suriyeli çocuk kullanan şebeke üyeleri, kimlik işlemlerini tamamlamış, kargoyla pasaport alacakları sırada yakalanmışlardı.