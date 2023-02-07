Son 24 saat içinde enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşlar

Dün saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.
Saat 11.35 itibarıyla ölü sayısı 3 bin 419, yaralı sayısı 20 bin 534, yıkılan bina sayısı 5 bin 777, yıkıldı ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.
Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentlerde enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşların kimlik bilgileri şöyle:
DİYARBAKIR
Zeynep Ateşoğulları (35) / Bağlar / Tesisler Kavşağı / Serin-2 Apartmanı
Merve Özgürdemir (27) / Yenişehir / Kooperatifler Mahallesi / Sözel Apartmanı
KAHRAMANMARAŞ
Onur Dobuoğlu (25) / Hayrullah Mahallesi / Azerbaycan Bulvarı
Dilara Aktaş (17) / Merkez / Sözler Apartmanı
HATAY
Hülya Yılmaz (30) ve 6 aylık Ayşe Vera / Antakya / Odabaşı Mahallesi / Zekiye Kırat Apartmanı
Feride ve oğlu Doruk / İskenderun / Pınarbaşı Caddesi
Melike Yılmaz / Altınözü
GAZİANTEP
Aysu Yılmaz / Şehitkamil / Gölgeler Apartmanı
Rabia Yılmaz / Şehitkamil / Gölgeler Apartmanı
MALATYA
Dilek Hancı (23) / Çavuşoğlu Mahallesi / Ergül Apartmanı
İrem Hancı (19) / Çavuşoğlu Mahallesi / Ergül Apartmanı
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