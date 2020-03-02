Son 5 gün ve 5 ülke… Bakan flaş kararı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca son 5 günde Çin, İtalya, Irak, İran ve Güney Kore gibi virüsün yaygın görüldüğü ülkelere seyahat etmiş olanlara 14 gün boyunca evde kalmalarını tavsiye etti.

Bu kişilerle temas edenlere de aynı tavsiyede bulunan Koca bu durumdaki kişilerin aile hekimlerine ya da sağlık kuruluşlarına başvurmaları halinde izinli sayılacaklarını açıkladı.

Umreyle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca “Cumartesi akşamından itibaren umreden gelen vatandaşlarımızın hepsini teker teker sağlık muayenesinden geçirdik. Taradığımız 13 bin 834 vatandaşımız oldu. Toplam mevsimsel grip bulunan 9 kişiyi geçmedi. Şüpheli bulduğumuz 5 kişiyi tek kişilik ambulanslarla sağlık kuruluşlarına götürdük ve onların testleri de negatif çıktı” dedi.