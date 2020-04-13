Son af yasası çıktı mı? Ceza infaz indirimi ile ilgili son bilgiler

Binlerce hükümlüyü ilgilendiren Ceza İnfaz Yasası hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanun teklifini hazırlayan AK Parti, teklifin son halini TBMM Genel Kurulu’na sundu. Teklifin birinci kısmı ile ilgili görüşmeler başladı. Peki son af yasasından kimler faydalanacak? Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri neler?

YENİ AF YASASINDAN HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI KALDI?

Af yasasında kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları dışarıda bırakıldı. Bu suçlardan hüküm giymiş kişilerin af yasasından yararlanması mümkün olmayacak. TBMM görüşmeleri sonrası yasa Resmi Gazete yayımlanacak ve yani af yasası yürürlüğe girmiş olacak.

BAZI CEZALAR 2 AY EVDE ÇEKİLECEK

Corona virüsü (Koronavirüs) salgınını dikkate alarak, açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili Meclis’in alacağı geçici düzenlemeyle cezaların konutta çekilmesinin önünün açıldığını belirten Özkan, “Bunun 2 kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasının önünün açılmasına imkan veriliyor. Açık cezaevinde hükmü infaz edilenlerin 2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenini zaruret teşkil etmesi halinde aynı sürenin en fazla 2 kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz” dedi.

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tekliften kaç kişinin yararlanacağına ilişkin soruya ise “Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor” yanıtını verdi.