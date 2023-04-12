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12 Nisan 2023
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Son anket sonucu: Ufukta ikinci tur görünüyor

Alaturka Online
Alaturka Online

ORC Araştırma şirketi 7-11 Nisan tarihleri arasında 42 ilde toplam 5 bin 400 kişi ile seçim anketi yaptı.

Katılımcılara “Eğer bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Araştırmanın sonucuna göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7,4 puan önünde…

Anket sonuçları şu şekilde:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: %48,9

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan: %41,5

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: %7,2

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: %2,4

“2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti Oy Tercihleri” anketinde ise katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi.

Partilerin oy oranları şu şekilde belirlendi:

* AKP %31,6

* CHP %28,5

* İYİ Parti %14,3

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