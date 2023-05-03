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3 Mayıs 2023
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Son anket sonucunda dikkat çeken fark

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye Raporu tarafından 14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan ‘Anketlerin Anketi’ni sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre Millet İttifakı’nın adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47.64 oranında oy alıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın oy oranı ise 44.22 olarak görülüyor.

Muharrem İnce yüzde 5.37, Sinan Oğan yüzde 2.78 oy alırken seçim ikinci tura kalıyor.

Seçimin ikinci tura kaldığı senaryoda ise yedi anket şirketinin verileri baz alındı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 52.03, Erdoğan yüzde 47.97 oranında oy alıyor.

Milletvekilli seçiminde ise yedi araştırma şirketinin anketlerinin ortalaması alınarak elde edilen sonuçlar şöyle:

  • Cumhur İttifakı: Yüzde 42.8
  • Millet İttifakı: Yüzde 38.6
  • Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11.9
  • Memleket Partisi: Yüzde 3
  • Diğer: Yüzde 3.7
Alaturka Online
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