Son anketin sonuçları açıklandı… İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark

MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek gündemdeki konuları sordu.

“14 Mayıs 2023’de yapılacak seçimde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusuna verilen cevaplar şöyle oldu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5

Yüzde 46.5 Erdoğan: Yüzde 42.4

Yüzde 42.4 Kararsız: Yüzde 7.7

Yüzde 7.7 Diğer: Yüzde 3.4

Ankete katılanlara hangi ittifaka yakın oldukları soruldu. Millet İttifakı diyenler yüzde 45, Cumhur İttifakı ise yüzde 42 çıktı.

“Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplarla tablo şöyle oluştu:

AKP: Yüzde 34.2

Yüzde 34.2 CHP: Yüzde 26

Yüzde 26 İYİ Parti: Yüzde 13.6

Yüzde 13.6 HDP: Yüzde 9.3

Yüzde 9.3 MHP: Yüzde 6.3

Yüzde 6.3 DEVA: Yüzde 2.1

Yüzde 2.1 BTP: Yüzde 1.2

Yüzde 1.2 Gelecek: Yüzde 1

Yüzde 1 Memleket: Yüzde 1

Yüzde 1 Zafer: Yüzde 1

Yüzde 1 SP: Yüzde 0.9

Halkın büyük çoğunluğu, Altılı Masa’yı oluşturan Millet İttifakı’nın seçimleri kazanıp hükümeti kurması halinde ekonomik ve sosyal sorunları çözeceğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 58’i “çözebilir-kısmen çözebilir” yönünde görüş bildirdi.

Vatandaşın en önemli üç sorun olarak gördüğü konular şöyle: