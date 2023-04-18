Son anketten çıkan çarpıcı sonuç: Fark yüzde 1

MAK Araştırma, “Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması”nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma 52 şehirde 10-16 Nisan tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara, “Yarın milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlara göre, (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 35.8

CHP: Yüzde 29.1

İYİ Parti: Yüzde 11.7

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.5

MHP: Yüzde 7.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4

TİP: Yüzde 1.4

Memleket Partisi: Yüzde 1.2

BBP: Yüzde 1.2

Zafer Partisi: Yüzde 0.8

Diğerleri: Yüzde 0.7

“14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlara göre ise ittifakların oy oranı şöyle oldu:

Cumhur İttifakı: Yüzde 44

Millet İttifakı: Yüzde 40

ATA İttifakı: Yüzde 1

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10.3

Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0.4

Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceğim: Yüzde 0.3

“Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7

Muharrem İnce: Yüzde 3.4

Sinan Oğan: Yüzde 1.1

“Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?” sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde oldu: