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18 Nisan 2023
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Son anketten çıkan çarpıcı sonuç: Fark yüzde 1

Alaturka Online
Alaturka Online

MAK Araştırma, “Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması”nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma 52 şehirde 10-16 Nisan tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara, “Yarın milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlara göre, (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) oy oranları şöyle oldu:

  • AKP: Yüzde 35.8
  • CHP: Yüzde 29.1
  • İYİ Parti: Yüzde 11.7
  • Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.5
  • MHP: Yüzde 7.2
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4
  • TİP: Yüzde 1.4
  • Memleket Partisi: Yüzde 1.2
  • BBP: Yüzde 1.2
  • Zafer Partisi: Yüzde 0.8
  • Diğerleri: Yüzde 0.7

“14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlara göre ise ittifakların oy oranı şöyle oldu:

  • Cumhur İttifakı: Yüzde 44
  • Millet İttifakı: Yüzde 40
  • ATA İttifakı: Yüzde 1
  • Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10.3
  • Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0.4
  • Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceğim: Yüzde 0.3

“Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.8
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7
  • Muharrem İnce: Yüzde 3.4
  • Sinan Oğan: Yüzde 1.1

“Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?” sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde oldu:

  • Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır: Yüzde 32
  • Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır: Yüzde 15
  • Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır: Yüzde 30
  • Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazanır: Yüzde 16
  • Muharrem İnce ikinci turda kazanır: Yüzde 1
  • Sinan Oğan ikinci turda kazanır: Yüzde 1
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