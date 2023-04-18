Son anketten çıkan çarpıcı sonuç: Fark yüzde 1

MAK Araştırma, “Nisan 2023 Türkiye Gündemi Araştırması”nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma 52 şehirde 10-16 Nisan tarihleri arasında 5 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi.
Ankette katılımcılara, “Yarın milletvekilliği seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlara göre, (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) oy oranları şöyle oldu:
- AKP: Yüzde 35.8
- CHP: Yüzde 29.1
- İYİ Parti: Yüzde 11.7
- Yeşil Sol Parti: Yüzde 9.5
- MHP: Yüzde 7.2
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4
- TİP: Yüzde 1.4
- Memleket Partisi: Yüzde 1.2
- BBP: Yüzde 1.2
- Zafer Partisi: Yüzde 0.8
- Diğerleri: Yüzde 0.7
“14 Mayıs seçiminde oyunuzu hangi ittifaktan yana kullanacaksınız?” sorusuna verilen yanıtlara göre ise ittifakların oy oranı şöyle oldu:
- Cumhur İttifakı: Yüzde 44
- Millet İttifakı: Yüzde 40
- ATA İttifakı: Yüzde 1
- Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10.3
- Sosyalist Güç Birliği: Yüzde 0.4
- Hiçbir ittifakta yer almayan bir partiye oy vereceğim: Yüzde 0.3
“Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.8
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7
- Muharrem İnce: Yüzde 3.4
- Sinan Oğan: Yüzde 1.1
“Kendi tercihiniz kim olursa olsun, kendi görüşünüzden bağımsız size göre cumhurbaşkanlığı seçimini hangi turda hangi aday kazanır?” sorusu soruldu. Yanıtlar şu şekilde oldu:
- Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır: Yüzde 32
- Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanır: Yüzde 15
- Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanır: Yüzde 30
- Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda kazanır: Yüzde 16
- Muharrem İnce ikinci turda kazanır: Yüzde 1
- Sinan Oğan ikinci turda kazanır: Yüzde 1