67.4 F
Los Angeles
15 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemSon bir haftada 2 bin 959 göçmen sınır dışı edildi

Son bir haftada 2 bin 959 göçmen sınır dışı edildi

Alaturka Online
Alaturka Online

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 7-13 Nisan tarihlerinde 929’u Afgan, 50’si Pakistanlı, 1419’u ise diğer uyruklardan 2 bin 398 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1507’si Afgan, 145’i Pakistanlı ve 1307’si diğer uyruklardan toplam 2 bin 959 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 13 Nisan’a kadar ise 10 bin 287’si Afgan, 1663’ü Pakistanlı ve 18 bin 909’u diğer uyruklardan 30 bin 859 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

SAYI 68 BİN’E YAKLAŞTI

Bu kapsamda, 7-13 Nisan tarihlerinde, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 557 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 13 Nisan’a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 67 bin 986 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 340’ı Afgan, 1829’u Pakistanlı ve 9 bin 987’si diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 156 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1520 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor. (AA)

Gündem
Önceki haber
Ankaragücü maçında Fenerbahçe’ye ilk 45’te geçit yok! 2 direk, bir çizgiden çıkarılan top…
Sonraki haber
Kılıçdaroğlu: Erdoğan şimdi bunu da yazar beyannameye, sonra da bir lansman patlatır
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,458BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States