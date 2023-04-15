Son bir haftada 2 bin 959 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 7-13 Nisan tarihlerinde 929’u Afgan, 50’si Pakistanlı, 1419’u ise diğer uyruklardan 2 bin 398 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1507’si Afgan, 145’i Pakistanlı ve 1307’si diğer uyruklardan toplam 2 bin 959 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 13 Nisan’a kadar ise 10 bin 287’si Afgan, 1663’ü Pakistanlı ve 18 bin 909’u diğer uyruklardan 30 bin 859 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

SAYI 68 BİN’E YAKLAŞTI

Bu kapsamda, 7-13 Nisan tarihlerinde, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 557 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 13 Nisan’a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 67 bin 986 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 340’ı Afgan, 1829’u Pakistanlı ve 9 bin 987’si diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 156 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1520 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor. (AA)