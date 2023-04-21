Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketleri: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranları ne kadar?

Anket firmaları 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son kamuoyu araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor.

Gezici’nin 1-2 Nisan’da yaptığı ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53,4 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2’de kalıyor. Muharrem İnce yüzde 2,1; Sinan Oğan ise yüzde 1,3 oy alıyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise Kılıçdaroğlu yüzde 55,2 oy alırken Erdoğan yüzde 44,8’de kalıyor.

Metropoll’ün Nisan ayındaki anketine göre ise Kılıçdaoğlu yüzde 42,6; Erdoğan yüzde 41,1 oy alıyor. Bu ankette İnce’nin oyu yüzde 5; Oğan’ın oyu ise yüzde 2,2. Ancak bu ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçları yansıtıyor.

ANKET SONUÇLARI

Euronews Türkçe’nin derlediği verilere göre 12 araştırma şirketinin son anket verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde tablo şöyle:

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk yayınında yaptığı açıklamada son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47; Erdoğan ise yüzde 42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce’nin de olduğu “diğerleri”nin oyu yüzde 3. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 8. Kulat kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdi.

2018 SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların yüzde 52,4’ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,8; Selahattin Demirtaş yüzde 8,3; Meral Akşener yüzde 7,4 ve Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9 oy almıştı.