Son dakika… 176 kişi ölmüştü: Raporlar oldukça endişe verici!

Reuters’ta yer alan habere göre, hükümet sözcüsü, Başbakan Johnson’ın soruşturmayla ilgili, “Şeffaflık ve güvenilirlikle yürütülmeli” çağrısında bulunduğunu açıkladı.

“RAPORLAR OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ”

Uçağın terörist bir saldırının hedefinde olup olmadığı sorusuna ise İngiliz sözcü, “Bu konuda spekülasyon oluşturmak istemiyorum ancak gördüğümüz raporlar oldukça endişe verici” yanıtı verdi.

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RUHANİ, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da düşen uçakla ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonla görüştü. Zelenskiy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Ruhani, Ukraynalı uzmanların gerekli tüm verilere anında erişim sağlayacağını vurguladı” dedi.

TRUMP: YANLIŞLIKLA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

Düşen uçakla ilgili ABD’li yetkililer ve ABD Başkanı Trump da açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında “Biri bir hata yapmış olabilir. Kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var” diyerek uçağın İran ordusu tarafından düşürülmüş olabileceği imasında bulundu.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkililer ise “İran uçağı kazara düşürmüş olabilir, bu ihtimali değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ALİ ABİDZADE: FÜZENİN VURMASI İMKANSIZ

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Ukrayna uçağının füze tarafından vurulduğu iddialarını reddetti. Abidzade, “Bilimsel olarak, bir füzenin Ukrayna uçağına çarpması imkansız” ifadesini kullandı.



DÜŞEN UÇAKTA 3 İNGİLİZ DE VARDI

Önceki gün Tahran’daki İmam Humeyni Havaalanı’ndan kalkan ve içerisinde 176 kişinin bulunduğu Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait uçak, kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

Düşen uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı ile 9 mürettabat bulunuyordu.

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