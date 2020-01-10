Son dakika… 176 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası ile ilgili skandal gelişme

Tahran-Washington hattında son 10 gündür devam eden baş döndüren trafik içerisinde gündemde gereken önem verilmeyen uçak kazası ile ilgili taraflardan peş peşe iddialar geliyor. İran yönetimi farklı uluslardan yolcuların yaşamını yitirdiği kaza sonrasında yapılacak soruşturmanın ülke içerisinde devam edeceğini açıklarken dün gece ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke İran’ın fırlattığı füzelerin uçağı düşürdüğünü öne sürdü.

82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz vatandaşının yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili skandal görüntüler ortaya çıktı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün yaptığı açıklamada Boeing 737 model uçağın düşme sebebi olarak İran’ın payının olduğunu ima ederken, kazanın gerçekleştiği alanda çekildiği iddia edilen fotoğraflar uluslararası kamuoyunu şaşkına çevirdi.

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Fotoğraflarda enkaz alanında bir vincin olduğu ve bu dev aracın uçak parçalarını taşıdığı görülüyor. Tahran’ın dışında çekildiği tahmin edilen fotoğraflar uluslararası kamuoyunun tepkisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, uzmanlar ve gazeteciler fotoğrafların uygunsuz olduğunu söyledi. Bazı yorumcular, “Bu görüntüler çok can sıkıcı. Zira enkaz alanını temizlemek gereksizdi ve bir olay yerinden kanıtları temizlemek ve kanıtları bozmak anlamına gelebilir” dedi. Bazı kullanıcılar ve yorumcular ise, “Delillerin dikkatlice toplanması gereken bir olay yerinde ağır makine kullanılması çok rahatsız edici” ifadesini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olmadığına dair yorumlarda bulundu.