Son dakika… 2020 yılı bütçesi Meclis’ten geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı sesli mesajda, “2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı’nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

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