Son dakika… 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı belli oldu

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı, yüzde 12 oldu.

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Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları ile yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şöyle denildi:

* MADDE 1- (1) 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinde yer alan (1) sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 12 olarak belirlenmiştir.

* MADDE 2- (1) Bu karar, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

* MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.