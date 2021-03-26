Son dakika… 26 Mart corona virüsü verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 26 Mart Cuma gününün verilerine göre 220 bin 985 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 29 BİNİN ÜSTÜNDE

Son 24 saatte semptom gösteren bin 253 hastayla birlikte 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94’e çıktı. Can kaybı da 153 artarak 30 bin 772’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 1810 OLDU

Güncel verilere göre 20 bin 208 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı da bin 810 oldu.

DÜN 157 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Mart verilerine göre, semptom gösteren bin 210 hastayla birlikte 28 bin 731 yeni vaka tespit edilmişti. 157 kişi hayatını kaybederken 19 bin 186 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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