Son dakika… 385 hakim-savcının atama kararı yayımlandı

Yazan:
Alaturka Online
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

Kaynak: Resmi Gazete

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