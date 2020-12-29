HaberlerGündem Son dakika… 385 hakim-savcının atama kararı yayımlandı Yazan: Alaturka Online - 28 Aralık 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlginizi Çekebilirİstanbul ve Ankara’nın yeni başsavcıları belli oldu Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete Advertisements