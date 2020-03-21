Son dakika: 46 ülkeye daha uçuşlar durdu

Türkiye corona virüsünün etkilerinden korunmak için uçuşları durdurduğu ülke sayısına 46 ülkeyi daha ekledi. Böylece Türkiye’den uçuş gerçekleşmeyen ülke sayısı 68’e çıktı.

Uçuş yasağının geldiği ilk 22 ülkeden bazıları şöyle:

Ana Kara Çin seferleri:

Ana Kara Çin’e düzenlenen seferler 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma kararı alındı.

İran seferleri:

İran’a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal etmiş edildi.

Irak seferleri:

Irak’a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

İtalya seferleri:

İtalya’ya düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

Güney Kore seferleri:

Güney Kore’ye düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

Nahçıvan seferleri:

Nahçıvan’a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

Suudi Arabistan seferleri:

Dammam ve Riyad’a düzenlenen tüm seferler 1 Nisan 2020’ye kadar iptal edildi.

Moğolistan seferleri:

Ulan Bator’a 11 Mart – 28 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen tüm seferler iptal edildi.

Avrupa seferleri:

Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 17 Nisan 2020’ye kadar düzenlenen tüm seferler iptal edildi.