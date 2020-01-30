Son dakika… ABD açıkladı: 700 bin kişi Türkiye’ye ilerliyor

İnsanlık krizinin, kaosun ve şiddetin 9 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye’de, Esad güçleri ve Rusya’nın İdlib bölgesine yönelik hava saldırısı uluslararası kamuoyunu harekete geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün saldırılar ile ilgili olarak, “Saldırılar durmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” çıkışının üzerine Rusya Hava Kuvvetleri’nin İdlib’e bağlı Ariha’daki bir kliniği vurması üzerinde ABD’den flaş bir açıklama geldi.

SON ÜÇ GÜNDE SALDIRILAR ARTTI

Bir dönem ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olan ve şu an ABD’nin Suriye’den Sorumlu Özel Temsilcisi olarak görev alan James Jeffrey çok net açıklamalarda bulundu.

Son üç günde Moskova ve Şam yönetiminin bölgedeki saldırılarını artırdığını açıklayan Jeffrey katıldığı basın toplantısında, “Suriye’nin kuzeybatısındaki 700 bin kişi evlerini terk ederek Türkiye sınırına doğru ilerlemeye başladı. Bu durum uluslararası bir kriz yaratacak” dedi.

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