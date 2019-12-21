Son dakika… ABD Başkanı Trump Türkiye karşıtı maddelerin yer aldığı torba tasarıya imzayı koydu

ABD Kongresi’nin iki kanadından geçip Başkan Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren tasarı, Türkiye’ye ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklıyor. NDAA’da ayrıca Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Ankara’ya yaptırım uygulanması gerektiği de vurgulanıyor.

2020 Yılı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’ye F-35’lerle ilgili getirilen kısıtlamaların kaldırılması için gerekli şartlar da yer alıyor.

Buna göre; Ankara Yönetimi, S-400 hava savunma sistemine, ilgili araç, materyal ve bağlantılı personele sahip olmayacak. Gelecekte Rusya’dan benzer bir savunma ekipmanı satın almayacağına dair güvenilir teminatlar verecek. Ve tüm bunlar Kongre’nin ilgili komisyonlarına gönderilecek raporlarla belgelenecek.

UZAY KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI RESMEN FAALİYETTE Başkan Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuş oldu. Ağustos ayında “birleşik muharip komutanlık” olarak ABD Uzay Kuvvetleri Muharip Komutanlığı’nın kurulmasının ardından söz konusu yasa kapsamında Uzay Kuvvetleri, 6’ncı “ana askeri hizmet kuvveti” olarak faaliyetine başladı.

TÜRKAKIM DA HEDEFTE

Yasa, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan TürkAkım ve Ukrayna ile Polonya’yı baypas eden Kuzey Akım 2 projelerine de yaptırımlar öngörüyor. Güney Kıbrıs Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosu da bu yasayla kaldırılacak.

Savunma bütçesi içerisinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’da yargılanacak olmasına yol açan Ukrayna’ya askeri yardım da yer alıyor.

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’ye bu yardım üzerinden baskı yaptığı ve Kiev’in Yönetimi’nin Demokrat rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden üzerinden soruşturma başlatmasını sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası’nda Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yardım kalemi de yer alıyor.

Yasa, Pentagon’a 635 milyar doları temel harcama, 71,5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23,1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8,1 milyar doları diğer savunma harcamaları olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis ediyor.