Son dakika… ABD borsaları çakıldı! İşlemler durdu

Ham petrol fiyatlarında % 31’e varan sert düşüş ABD borsalarını da vurdu.

Dow Jones Endeksi açılışta %7’den fazla düşerken S&P 500 Endeksi açılışta % 7 düşüşle 2,764.21 puan oldu, endeks böylece 19 Şubat’taki rekorundan beri % 20’ye yakın düştü. Nasdaq Endeksi ise de açılışta % 6.7 civarında geriledi.

Borsalardaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alındı.

S&P 500 Endeksi’ndeki %7’lik düşüş sonrası Aralık 2008’den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Düşüşün % 13’e ulaşması durumunda işlemlere 15 dakikalık bir ara daha verileceği, düşüş %20’yi bulursa piyasaların bugün için tamamen kapatılacağı belirtiliyor.

En son 1 Aralık 2008’de %7’nin üzerinde düşüş nedeniyle devre kesici uygulanmış, S&P 500 Endeksi günü % 8.9 kayıpla tamamlamıştı.

Suudi Arabistan’ın fiyat savaşlarını başlatmasıyla petrolün varil fiyatı % 34 kadar düşerek 27.34 dolarla 1991’deki Körfez Savaşı’ndan beri en kötü günlük performansı kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa ve Asya borsalarında da sert satışlar görüldü.

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