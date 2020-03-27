Son dakika… ABD, Çin’i geçti! Bir kötü haber daha…

ABD’de corona virüsü vaka sayısı 93 bini geçerek Çin ve İtalya’yı geride bıraktı. ABD’de ölü sayısı 1384 olurken, Çin’de ölü sayısı 3 bin 292’ye çıktı.
Reuters’ta yer alan habere göre, New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette karantina altına alınanların sayısının 7 bin 377 artarak 44 bin 635’e yükseldiğini duyurdu.
Dünya genelinde ise salgın nedeniyle 25 binden fazla insan hayatını kaybetti, 550 binden fazla insan ise karantina altına alındı.
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