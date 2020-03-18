Son dakika… ABD, Corona virüsünden dolayı Türkiye’deki konsolosluk işlemlerini durdurdu

Yazan:
Alaturka Online
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Son dakika… ABD, Corona virüsünden dolayı Türkiye’deki konsolosluk işlemlerini durdurdu

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan sosyal medya paylaşımında “Son gelişmeler ışığında Türkiye’deki rutin konsolosluk hizmetleri durdurulmuştur” denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’deki konsolosluk işlemlerini durdurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Son gelişmeler ışığında Türkiye’deki rutin konsolosluk hizmetleri, ikinci bire duyuruya kadar geçici olarak durdurulmuştur.

*Amerikan vatandaşlık hizmetleri Ankara ve İstanbul’da çalışmalarına devam edecektir.

*Sadece gerekli koşulları karşılayan kişilere yönelik olmak üzere acil/insani vize hizmetlerine Ankara ve İstanbul’da sınırlı olarak devam edilecektir.

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