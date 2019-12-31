Son dakika… ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak yönetimiyle görüştü!

Irak yönetimiyle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Irak’taki Amerikalıları koruyacağız ve savunacağız.” dedi.
Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nın Amerikan personelinin güvenliği konusunda garanti verdiğini belirtti.
ABD’DEN VATANDAŞLARINA UYARI
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarına büyükelçilik binasına yaklaşmama uyarısında bulundu.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “Elçilik etrafında devam eden gösteriler nedeniyle ABD vatandaşlarının Bağdat’taki Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Irak’taki ABD vatandaşlarının da güvenliklerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
AB’DEN AÇIKLAMA
Avrupa Birliği (AB), Irak’taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu açıkladı.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Iraklı yetkililerin diplomatik misyonları korumakla görevi olduğuna dikkati çekti.
AB’nin Irak’taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu aktaran Stano, aynı zamanda Irak’ta IŞİD ile mücadele koalisyonunun hedef alınmasını da kınadığını belirtti.
Stano, AB’nin Irak’taki reformları ve halkın barış isteklerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
LÜBNAN’DAKİ ABD VATANDAŞLARINA UYARI
ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, Irak’taki olayların ardından Lübnan’daki gösteri çağrılarına karşı vatandaşlarını uyardı.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, elçilik binasının yer aldığı başkent Beyrut’un kuzeyindeki Avkar bölgesinde gösteriler düzenlenmesi yönünde çağrıların yapıldığı belirtildi.
Lübnan güvenlik güçlerinin bölgedeki yolları kapatacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğinin açıklamasının, Irak’taki elçilik saldırısının ardından gelmesi ise dikkati çekti.
NE OLMUŞTU?
Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğunu Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları’na düzenlediği saldırıyı protesto etmişti.
Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atmıştı.