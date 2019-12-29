Son dakika… ABD, Hizbullah Tugayları’na ait 5 noktayı vurdu!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Hizbullah Tugayları ile bağlantılı Irak’ta üç, Suriye’de iki yere saldırı düzenlediğini duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, şunları belirtti:
* ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kata’ib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi.
* Hava saldırıları, Kata’ib Hizbullah’ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır.
‘ONLARCA ÖLÜ VE YARALI VAR’
Irak’ın batısında Enbar vilayetinde Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
‘ABD’Lİ SİHA’LAR SALDIRDI’
Haşdi Şabi’den yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırındaki Enbar’a bağlı el-Kaim’de Haşdi Şabi 45’inci Bölüğüne ABD’li silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu ve saldırının hala sürdüğü kaydedildi.
Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.
Söz konusu 45’inci Bölük, ağustosta da benzer bir saldırının hedefi olmuştu. AA