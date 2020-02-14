Son dakika… ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşması! ABD’li askerler Afganistan’dan çekilebilir

İsminin gizli kalması koşuluyla bilgi veren yetkili, anlaşmanın 7 günlüğüne “şiddetin azaltılmasını” ve bu süreyi takiben de 10 gün içerisinde Afgan hükümet güçleri dahil tüm ülkeyi kapsayacak Afgan barış görüşmelerinin başlatılmasını öngördüğünü belirtti.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre yetkili, Taliban’ın yol kenarına yerleştirilen bombalar, intihar saldırıları ve roket saldırılarını durdurma taahhüdünde bulunduğunu, ABD’nin ateşkesi denetleyeceğini ve ihlal olup olmadığını kontrol edeceğini kaydetti.

TALİBAN’DAN AÇIKLAMA

Taliban anlaşmaya uyduğu takdirde, Afganistan’daki tüm tarafların katılımıyla barış müzakerelerini başlatacak anlaşmanın imzalanacağı bilgisi de haberde yer aldı.

Taliban’dan bir yetkili de, ikinci anlaşmanın 29 Şubat’ta imzalanacağını ve Afganistan içi diyalog sürecinin de 10 Mart’ta başlayacağını belirtti. Yetkililer, görüşmelere Almanya ve Norveç’in ev sahipliği yapmayı önerdiğini ancak mekan konusunda henüz kararın verilmediğini söyledi. Yetkili yabancı askerlerin çekilmesinin kademeli olarak başlayacağını ve 18 aylık süreye yayılacağını da sözlerine ekledi.

“TRUMP ANLAŞMAYA PRENSİPTE ONAY VERDİ”

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce barış görüşmelerini iki ABD’linin yaşamını yitirdiği saldırı yüzünden son anda iptal etmişti. Yeni gelişme ise, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın Cuma günü Münih’te Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yle görüşmesinin ertesinde ortaya çıktı.

ABD’li yetkililere göre ABD Başkanı Trump da anlaşmaya prensipte onay verdi.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Taliban temsilcilerinin geçen günlerde Doha’da anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalıştığı belirtildi. Pompeo ve Esper’ın görüşmelerine Halilzad ve Afganistan’da ABD liderliğindeki uluslararası gücün komutanı General Scott Miller’ın da katıldığı bilgisi verildi.

İLGİLİ HABER Afganistan’da düşen uçakla ilgili ABD ve Taliban’dan açıklama