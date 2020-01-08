Son dakika… ABD Kuveyt’teki üsten çekiliyor

İran’ın ABD’nin Irak’taki üslerini vurmasının ardından tüm gözler bölgeye çevrildi. Dünyanın gündemine oturan saldırı sonrası ABD’nin hamleleri merakla beklenirken, sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters’ın son dakika duyurduğu habere göre ABD, Kuveyt’teki Arifjan üssünden çekilme kararı aldı.

Reuters haber ajansının Kuveyt’in resmi haber ajansı KUNA’ya dayandırdığı haberde ABD askerlerinin 3 gün içerisinde ülkeden çıkacağı belirtilmişti. Fakat kısa bir süre sonra bu haberde gerçeklik payı olmadığı belirtildi.

Kuveyt’in resmi haber ajansı KUNA haberin yayılmasından kısa bir süre sonra Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak siber saldırı altında olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada paylaşılan haberin gerçek olmadığı belirtilirken, resmi Twitter hesabının hacklendiği vurgulandı.