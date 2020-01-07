Son dakika… ABD suikastı hukuka uygun buldu!

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’ın başkenti Bağdat’ta hava saldırısıyla öldürdükleri Süleymani’nin, Irak’a diplomatik amaçla gitmediğini savundu.

Süleymani’nin 27 Aralık’ta Bağdat’ta gerçekleştirilen ve bir ABD’li personelin öldüğü roket saldırısından sorumlu olduğunu belirten Pompeo, İran’a verilecek yanıtların uluslararası hukuka uygun olduğunu öne sürdü.

Pompeo Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, Süleymani için alaylı bir dil kullanarak, “Tarihte, bu nazik beyefendi, bu çok düzen yanlısı diplomatın, Kasım Süleymani’nin Bağdat’a bir barış misyonu için gittiğini uzaktan yakından gösterecek bir işaret var mı? Bunun doğru olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

ZARİF’İN VİZE İŞLEMİ

Amerika’nın Sesi’ndeki habere göre, Pompeo’ya, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e New York’ta bu hafta düzenlenecek BM toplantısına katılması için vize vermediği haberleri de soruldu. Zarif kendisine vize verilmediğini CBS’e verdiği mülakatta açıklamıştı. Amerikalı bir yetkili, Zarif’in seyahati için vize başvurusunu değerlendirecek zaman olmadığını belirtti ancak talebin resmen reddedilip reddedilmediği hususu net değil.

Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinin gizliliği gerekçesiyle konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Pompeo da “ABD’ye seyahat edenlerin vize meseleleriyle ilgili yorum yapmıyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim: BM kuralları altındaki yükümlülüklerimize her zaman uyarız ve hem bu spesifik örnekte hem de daha genel ölçekte bunu yapmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.

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