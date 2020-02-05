Son dakika… ABD’de birliğin durumu konuşmasında ciddi çatlak: Önce reddetti sonra yırttı attı

Her açıklaması gündem yaratan ABD Başkanı Donald Trump, arkasından vurularak sadece ülke gündemine değil, dünya gündemine damga vurdu…

ABD Başkanı Trump, ABD Kongresi’nde “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı. Yaklaşık 80 dakika süren konuşmasında yaptığı icraatları ve diğer hamlelerini anlatan Trump, ulusal güvenlik ve ekonomi konularını vurguladı.

Fakat Kongre’ye geldiği sırada Trump’ın arkasındaki kürsüde duran ve kamera açısından da rahatlıkla görülebilen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile ABD Başkanı arasında gerilim yaşandı. Trump, konuşma metninin bir kopyasını Pelosi’ye verdiği sırada Temsilciler Meclisi Başkanı elini uzattı. Fakat Trump, Pelosi’nin uzattığı eli sıkmayarak arkasını döndü ve konuşmasına başladı.

Fakat ne olduysa Trump arkasını dönünce yaşandı… Trump konuşmasını bitirdiği anda ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte kameralarda Trump’la aynı karede olan ve bütün konuşma boyunca görülen Pelosi, elinde tuttuğu Trump’ın metnini yukarı kaldırarak yırttı.

Yaklaşık 4 ay önce Beyaz Saray’da bir araya gelen ve toplantı sırasında gerilen Pelosi, Trump’ı masada bırakarak kalkmış ve gündem olmuştu. Trump ve Pelosi Ekim ayında yaşanan olaydan beri görüşmüyordu. İkili arasındaki ilişki ABD Başkanı Trump’ın azil süreci ile iyice gergin bir hal almıştı.

Trump’ın konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelosi, “Bence alternatifleri düşününce bu en doğru hareketti” dedi.