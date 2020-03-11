Son dakika… ABD’de Corona alarmı! Washington’da OHAL ilan edildi

Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser, eyalette 6 yeni Corona virüsü vakasının görüldüğünü bildirerek, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
Washington Post’ta yer alan habere göre Bowser, bu ayın sonuna kadar kalabalık toplantıların iptal edildiğini açıkladı.
Acil durum ilanı, Muriel Bowser’a tıbbi gerekçelerle karantina ya da federal afet bütçesinden kaynak talep etme imkanı veriyor.
TRUMP AÇIKLAMA YAPACAK
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye saati ile gece 04.00’te açıklama yapacağı belirtildi.
Başkent Washington’da Corona virüsü nedeniyle 10 kişi karantina altına alındı. ABD’de Corona vakası tespit edilen kişi sayısı bini geçerken, şimdiye kadar en az 30 kişi de hayatını kaybetti.